Резкого потепления в европейской части России не будет – Вильфанд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что резкого потепления в центре Европейской части РФ в ближайшее время не предвидится. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на 1-2 градуса будет повышаться", – поделился Вильфанд. По его словам, тепла ждать неоткуда, в связи с чем температура остается ниже нормы на пару градусов.

Синоптик отметил, что в начале новой недели воздух в столице прогреется до 14 градусов. Во вторник, 19 мая, столбики термометров покажут плюс 15 градусов.

Самым холодным днем с начала мая оказалась минувшая среда. Из-за сильного ветра холод проник в приземный слой.

Ранее снег выпал в нескольких городах России.