Столичные магазины могут обязать не пускать покупателей без масок и перчаток

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские магазины могут обязать контролировать наличие масок и перчаток у покупателей и не пускать тех, кто пришел без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", – приводит его слова ТАСС.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения индивидуальных средств защиты на объектах торговли и в общественном транспорте. В случае отсутствия маски или перчаток москвичей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее Дептранс сообщил, что в Москве запущен онлайн-сервис по пассажирам в индивидуальных средствах защиты в метро.

Также магазинам на территории России разрешили не обслуживать на кассе посетителей, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты.