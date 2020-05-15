Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России – "Компанию инновационных технологий" (КИТ), сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов "Ведомостям".

По его словам, контракт подписали еще в марте, когда власти поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что можно столкнуться с их дефицитом на рынке.

"В марте мы приобрели производство, которое было развернуто на территории "Технополиса "Москва", – подчеркнул Ефимов. Он отметил, что КИТ производит около трети масок в стране.

Бывший совладелец предприятия Павел Спичаков, в свою очередь, рассказал, что с января производство масок увеличилось более чем в два раза – до миллиона штук в сутки. В течении года выпуск хотят удвоить, так как, согласно подсчетам, в день требуется около четырех миллионов масок.

Ранее в России предложили ввести специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавирусной инфекции. Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день. Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии.

Сергей Собянин рассказал о ношении индивидуальных средств защиты в Москве. Он отметил, что на улицах это делать необязательно. В то же время Собянин подчеркнул, что при ношении индивидуальных средств защиты в общественном транспорте проще адаптироваться к такому же режиму на улице.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения индивидуальных средств защиты на объектах торговли и в общественном транспорте. В случае отсутствия маски или перчаток москвичей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Магазинам на территории России разрешили не обслуживать посетителей, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты.

