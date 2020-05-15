В России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток

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В России предложили ввести специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавирусной инфекции. С таким предложением выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Соответствующее обращение было направлено в правительство, передает RT.

Волынец пояснила, что во многих регионах страны вводится масочный режим, за нарушение которого грозит штраф, однако не все граждане могут приобрести маски и перчатки. В связи с этим и предлагается ввести пособие.

"Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день. Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии", – отметила Волынец.

Также она добавила, что необходимо учесть исключительные случаи, в которых пособие можно заменить на бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ношении индивидуальных средств защиты в Москве. Он отметил, что на улицах это делать необязательно. В то же время Собянин подчеркнул, что при ношении индивидуальных средств защиты в общественном транспорте проще адаптироваться к такому же режиму на улице.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения индивидуальных средств защиты на объектах торговли и в общественном транспорте. В случае отсутствия маски или перчаток москвичей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве запущен онлайн-сервис по пассажирам в индивидуальных средствах защиты в метро. Кроме того, стало известно, что за 12 и 13 мая в городской подземке штрафы за нарушение масочного режима получили около 200 человек.

Также магазинам на территории России разрешили не обслуживать посетителей, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты.