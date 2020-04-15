Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице подтверждено 1 774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией 43% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 37%.

Около 15% всех зараженных – это люди старше 65 лет, причем почти 4% из них старше 80 лет. Еще 5% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в столице зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Это на 16,1% больше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

