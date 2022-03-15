Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

15 марта столичный регион останется в тыловой части антициклона. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве не превысит +1...+3 градуса, в Подмосковье – 0...+5 градусов. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 764 миллиметра ртутного столба. С северо-восточным ветром продолжится поступление холодного воздуха. При переменной облачности обойдется почти без осадков. <...> Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

В ближайшие дни в Москве ожидается прохладная и солнечная погода, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, со среды температурный фон в столице будет на 3 градуса ниже нормы.

Метеоролог также сообщил, что на этой неделе всю территорию России захватит мощный антициклон, из-за которого на юге страны и в умеренных широтах будет необычно холодная погода, а на севере – теплая.

По словам Вильфанда, наиболее заметные отрицательные аномалии до 7–8 градусов ожидаются в Поволжье, на Урале, юге Красноярского края и в Иркутской области, а высокие положительные аномалии до 15 градусов прогнозируются в ЯНАО и на Таймыре.