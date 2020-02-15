Повышенный уровень погодной опасности продлен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области до воскресенья из-за гололедицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна. Период предупреждения – до 21:00 16 февраля", – говорится в сообщении.

В субботу в городе ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем температура воздуха прогреется максимум до +2 градусов. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов спрогнозировал окончание зимы в столичном регионе. По его словам, теплая погода в городе продлится до конца февраля, а в марте наступит уже настоящая календарная весна.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до 5... 6 градусов тепла.

Тем временем нынешний январь, как подсчитали синоптики, оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.