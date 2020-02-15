Повышенный уровень погодной опасности продлен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области до воскресенья из-за гололедицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна. Период предупреждения – до 21:00 16 февраля", – говорится в сообщении.
В субботу в городе ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем температура воздуха прогреется максимум до +2 градусов. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов.
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов спрогнозировал окончание зимы в столичном регионе. По его словам, теплая погода в городе продлится до конца февраля, а в марте наступит уже настоящая календарная весна.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.
Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до 5... 6 градусов тепла.
Тем временем нынешний январь, как подсчитали синоптики, оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.
Низкое атмосферное давление ждет москвичей на следующей неделе
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