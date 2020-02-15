Облачная с прояснениями погода ждет москвичей в субботу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода с прояснениями, без осадков и до 3 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 15 февраля.

Столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал "Метеоновости".

Отмечается, что недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, а также с болезнями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

Гидрометцентр ранее сообщил, что на следующей неделе в Москве усилится ветер, температура в начале недели поднимется до плюс 5 градусов.