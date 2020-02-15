Суд о неуставных отношениях в части Шамсутдинова пройдет в общем порядке

07:55
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Читинский военный гарнизонный суд рассмотрит дело о неуставных отношениях в воинской части, где в октябре 2019 года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, в общем порядке 20 февраля.
Судья постановил прекратить особый порядок судебного разбирательства. В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, передает ТАСС.
Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько призывников проходят по этому делу в качестве потерпевших. Согласно материалам суда, дело возбуждено в отношении Руслана Мухатова.
Представитель обвинения рассказал, что обвиняемый в сентябре-октябре 2019 года издевался над восемью сослуживцами и применял к ним насилие, то есть совершил преступление против воинской службы.
Происшествие случилось 25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный. 20-летний Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время вечерней смены караула.
Погибли двое офицеров и шестеро солдат. По данным СМИ, между военнослужащими произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие заставили его выполнить задание.
Отец солдата полагает, что предпосылкой была дедовщина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование инцидента.
Глава Минобороны Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Он также раскритиковал работу командиров с личным составом.
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