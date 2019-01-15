В Минпросвещения РФ оценили возможный запрет школьникам приносить еду из дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В министерстве просвещения РФ выступили против запрета школьникам приносить еду в учебные заведения.
"Возможность приносить с собой ребенку определенную еду в школу, по мнению министерства, не может быть поставлена под сомнение по ряду объективных причин ", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства. Специалисты министерства также отметили важность подходов к повышению качества питания учащихся.
Ранее в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор хочет запретить ученикам приносить с собой из дома еду. Позднее стало известно, что новый проект СанПиНа не ограничивает право родителей давать детям домашнюю еду. По словам руководителя ведомства Анны Попвой, норма будет регламентировать исключительно работу предприятий, предоставляющих школьное питание. А неверная интерпретация проекта связана с толкованием "одной строчки, которая была написана юридически совершенно корректно".
Возможную инициативу в беседе с порталом Москва 24 прокомментировала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, в этом есть рациональное зерно. По ее словам, детям нежелательно брать с собой скоропортящиеся продукты, которые должны храниться в холодильнике, например, белковые: мясо, творог, рыбу, молоко. Однако школьники могут брать с собой то, что можно хранить в комнатной температуре – печенье, шоколад, хлебцы, фрукты или овощи, положив их в специальный контейнер.
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