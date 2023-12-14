В ГД внесли проект о сокращении стажа для досрочного выхода на пенсию

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Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении на пять лет трудового стажа для досрочного выхода на пенсию. Документ размещен в думской электронной базе.

Уточняется, что поправки предложили внести в закон "О страховых пенсиях". Изменения предполагают, что трудовой стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, для мужчин и женщин снизится с 42 и 37 лет до 37 и 32 лет соответственно.

Лидер фракции Сергей Миронов рассказал ТАСС, что на данный момент большинство мужчин могут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. Досрочный выход на пенсию возможен, если граждане работали во вредных или тяжелых условиях труда, проходили службу по контракту.

"Сегодня многие выпускники вузов оканчивают свое обучение в 23–24 года. В основном только после этого они начинают работать, с учетом действующих правил, например, мужчины смогут досрочно уйти на пенсию только в 65–66 лет. А значит, указанная норма носит сугубо декларативный характер", – отметил Миронов.

Согласно поправкам, окончив вуз в 23 года, мужчина может выйти на досрочную пенсию примерно в 60 лет, а женщины – в 55 лет, уточнил он.

"Надеюсь, что коллеги депутаты из других думских фракций поддержат нашу инициативу", – заключил депутат.

Ранее партия "Справедливая Россия – За Правду" внесла в ГД законопроект, увеличивающий с 1,5 до 3 лет период ухода за ребенком. Он будет засчитываться в страховой стаж матери для дальнейшего получения страховой пенсии.

Депутаты предложили установить индивидуальный пенсионный коэффициент, чтобы исчислять страховой стаж за периоды по уходу за четвертым и последующими детьми.

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