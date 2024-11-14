Советник мэра Мариуполя Андрющенко: треть беженцев вернулась в город

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Около 30% беженцев, которые ранее покинули Мариуполь и отправились на Украину, вернулись в города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, которые приводят слова советника назначенного Украиной мэра населенного пункта Петра Андрющенко.

"Пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых осталось жилье, уцелело. Причина очень ясна: отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям негде жить или нет средств, чтобы обеспечивать аренду жилья", – объяснил он.

По словам Андрющенко, Киев не предоставляет необходимую финансовую поддержку.

Между тем огромное число беженцев из Украины, которые находятся в Европе, рискуют стать бездомными, утверждают СМИ. По их данным, на территории Европы на сегодняшний день находится 6,2 миллиона украинских переселенцев. Многие из них могут оказаться на улице из-за различных "бюрократических препятствий".

В частности, власти Венгрии прекратили помощь беженцам в поиске жилья, а в Польше требуют прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, поскольку это способствует уклонению от призыва.

