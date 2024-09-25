Guardian: большое число украинских беженцев в Европе могут стать бездомными

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Огромное число беженцев из Украины, которые находятся в Европе, рискуют стать бездомными. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на различные исследования.

По данным СМИ, на территории Европы на сегодняшний день находится 6,2 миллиона украинских переселенцев. Многие из них могут оказаться на улице из-за различных "бюрократических препятствий".

В частности, власти Венгрии прекратили помощь беженцам в поиске жилья, а в Польше требуют прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, поскольку это способствует уклонению от призыва, говорится в статье издания.

В Германии ранее призывали к согласованным действиям стран Евросоюза в области маграционной политики и предупредил, что в случае прекращения поддержки Украины стоит ожидать массовый приток беженцев из этой страны.

В середине июня Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за недопуск нелегальных мигрантов, а также назначил выплатить по 1 миллиону за каждый день просрочки невыполнения решения суда.