Депутат ФРГ Хофрайтер: массовый приток беженцев ожидается в странах ЕС

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Глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер призвал к согласованным действиям стран Евросоюза в области маграционной политики и предупредил, что в случае прекращения поддержки Украины стоит ожидать массовый приток беженцев из этой страны.

"Если мы не продолжим последовательно поддерживать Украину, нам придется ожидать сотни тысяч беженцев в ближайшие годы", – приводит слова депутата издание Tagesspiegel.

Хофрайтер предложил проводить скоординированные действия в сфере миграционной политики с другими странами, особенно с Польшей. По словам политика, если бы каждое государство ЕС ввело собственный пограничный контроль, то это стало бы началом конца Евросоюза.

Правящая коалиция Германии подверглась критике оппозиции и ближайших соседей из-за мер для мигрантов. По информации СМИ, немцы начали выражать усталость от беженцев, требуя от правительства пересмотра миграционной политики.

Из-за этого Берлин стал ужесточать контроль мигрантов по всей границе и может выдворить из ФРГ десятки тысяч иностранцев, находящихся в стране нелегально.

При этом ситуация с мигрантами стала хуже после прибытия украинских беженцев. В Германию их приехало 1,2 миллиона человек.