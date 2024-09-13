Правящая коалиция Германии подверглась критике оппозиции из-за мер для мигрантов

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Правящая коалиция Германии подверглась критике оппозиции и ближайших соседей из-за мер для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что немцы начали выражать усталость от беженцев, требуя от правительства пересмотра миграционной политики. Из-за этого Берлин стал ужесточать контроль мигрантов по всей границе и может выдворить из ФРГ десятки тысяч иностранцев, находящихся в стране нелегально.

Ситуация с мигрантами стала хуже после прибытия украинских беженцев. В Германию их приехало 1,2 миллиона человек. Согласно официальной информации немецких властей, в стране находится порядка 14 миллионов мигрантов, при этом у 100 тысяч человек нет гражданства.

Как пишет агентство, из-за такого количества иностранцев в ФРГ на всех не хватает денег. В немецком МВД после принятия антиэмигрантских мер сослались на то, что у местных властей ограниченный потенциал в предоставлении жилья, образования и возможности интеграции для иностранцев.

Ранее СМИ сообщали, что в немецком городе Метцинген полицейские задержали и отвезли в участок нескольких украинцев после скандала в магазине из-за якобы фальшивых денег. Как утверждали журналисты, задержанных отправили в подвал, где раздели до нижнего белья, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.

Позже правоохранители заявили, что с деньгами было все в порядке и украинцев отпустили. Один из задержанных назвал случившееся произволом полиции Германии.