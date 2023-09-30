Илон Маск и МИД Германии поспорили о миграционном кризисе в Европе в социальной сети

Фото: ТАСС/AP/Salvatore Cavalli

МИД Германии и американский предприниматель Илон Маск поспорили в социальной сети X (ранее Twitter) по вопросу целесообразности оказания Берлином помощи НПО, занимающимся в Средиземном море спасением мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Маск поделился на своей странице видео, в котором утверждалось, что сейчас в Средиземном море курсируют 8 судов немецких НПО, которые забирают нелегальных мигрантов и доставляют их в Италию. В видео утверждается, что эти НПО субсидируются немецким правительством.

"Знает ли об этом германская общественность?", – прокомментировал этот материал Маск. На этот пост мгновенно ответило МИД ФРГ: "Да. И это называется спасать жизни".

"Таким образом, вы действительно этим гордитесь. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это одобряет. Вы проводили опрос?", – ответил Маск на запись МИД.

Тема финансирования НПО со стороны Германии сейчас является камнем преткновения в отношениях между Берлином и Римом. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором выразила удивление решением властей Германии оказывать помощь НПО на территории Италии для решения миграционного вопроса. Рим расценивает их финансирование как вмешательство во внутренние дела.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. Ранее на острове Лампедуза, где по документам проживают около шести тысяч итальянцев, высадились 11 тысяч мигрантов. Ситуация в порту острова остается напряженной. Туда продолжают прибывать лодки с беженцами.