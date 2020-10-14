Максим Мишин/портал мэра и правительства Москвы

В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 5 796 человек.

За последние сутки в России был выявлен 14 231 новый случай коронавируса. При этом у 3 585 человек отсутствовали клинические проявления болезни.

За сутки в России подтвержден 14 231 случай COVID-19

В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7%. За последние сутки были госпитализированы 1 206 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее россиян попросили сократить посещение общественных мест. Также в Оперштабе гражданам напомнили о необходимости носить средства индивидуальной защиты.