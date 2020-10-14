В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве выявили 4 573 случая COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. Этот показатель за неделю вырос на 31,7%.

За последние 24 часа госпитализированы 1 206 пациентов с коронавирусом. Всего за последнюю неделю в больницы попали на 15,8% больше человек, чем за предыдущую. На ИВЛ находятся 306 человек.

По информации штаба, 11,6% среди новых пациентов – дети, 42,6% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% – от 66 до 79 лет, 4,7% – 80 лет.

За последние сутки в России зарегистрирован 14 231 новый случай коронавирусной инфекции.

Всего на территории РФ зарегистрировано 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьший прирост заболевших COVID-19 наблюдался в Чукотском автономном округе (0%) и Чеченской республике (0,2 %).

За минувшие 24 часа в России подтвердили 239 летальных случаев из-за коронавируса. Всего из-за осложнений, связанных с COVID-19, в России скончались 23 205 пациентов.

7 920 человек вылечились от COVID-19 за последние сутки в России. За все время пандемии в РФ выздоровели от коронавируса 1 039 705 человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Собянин также обратил внимание на рост количества госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.

В Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.