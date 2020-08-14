Более 2 тыс задержанных на акциях протеста в Белоруссии отпустили домой – МВД

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Более двух тысяч задержанных на акциях протеста в Белоруссии отпустили домой. В настоящий момент процесс идет непрерывно, сказали РИА Новости представители МВД республики.

"Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", – сказали в правоохранительных органах.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в стране. Согласно заявлению председателя верхней палаты парламента страны Натальи Кочановой, началась интенсивная работа в этом направлении.

Кроме того, глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах. Руководитель ведомства взял ответственность за произошедшее на себя.

Протестные акции начались в Белоруссии вечером 9 августа после состоявшихся выборов президента республики. Разгонять демонстрантов начали силами представителей силовых структур.

Известно, что 14 августа ЦИК Белоруссии огласил результаты президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.