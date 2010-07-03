Россияне высказались о лучшем возрасте для обряда крещения

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ВЦИОМ провел опрос среди россиян на тему того, какой возраст они считают оптимальным для проведения обряда крещения. Результатами исследования делится ТАСС.

60% опрошенных заявили, что обряд лучше проводить в детском возрасте. 34% заявили, что принимать таинство лучше, будучи взрослым человеком.

Около 63% участников опроса сообщили, что являются последователями православной религии. К мусульманам себя причислили 5%, к католикам – 1%, к протестантам – 1%. 15% назвали себя неверующими, еще 6% отметили, что колеблются между верой и неверием.

Вместе с тем прошли обряд крещения 84% респондентов из числа православных. Из них 66% приняли таинство по воле родителей или родственников, 20% – самостоятельно. Пятая часть тех, кто самостоятельно решил креститься, рассказали, что двигали ими желание воцерковиться и состояние души. Еще 15% таким образом хотели утвердить свою веру в бога, 14% следовали примеру крещеных родственников.

На этой неделе разгорелся скандал после появления в Сети видео из храма в Гатчинском районе Ленинградской области. В ролике запечатлено, как в ходе обряда крещения Игумен Фотий (Нечепоренко) насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери и отказывался отдать ей ребенка. Полиция начала проверку инцидента, священнику запретили служение на год. Позднее Гатчинская епархия извинилась перед женщиной за случившееся. Сам Фотий считает, что ничего страшного во время крещения не произошло, а матери ребенка стоило бы "закатывать поменьше истерик".