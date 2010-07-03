Патриарх Кирилл объяснил отличие гламура от святости

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Патриарх Кирилл во время своего визита в Сергиев Посад рассказал, как в церкви относятся к модным тенденциям, чем гламур отличается от святости.

"У святителя Иоанна Златоуста находим слова "со святостью связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость". В современном жаргоне для чисто внешнего великолепия есть иное слово – гламур. За ним не может быть ни святости, ни какого бы то ни было духовного содержания. Гламур – это внешняя привлекательность при внутренней пустоте", – цитирует РИА Новости предстоятеля.

По словам патриарха, в РПЦ не осуждают желание прихожан хорошо одеваться, но только при условии, что это стремление "сочетается с работой над внутренним содержанием".

Эпохой гламура в России называют начало нулевых годов, когда массы захлестнула истерия потребления. Заведующая справочной службой русского языка Института русского языка имени Виноградова Оксана Грунченко рассказала, что некогда слово "гламур" было популярно. Теперь его употребляют значительно реже.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, когда наступит конец света. По его словам, апокалипсис, о котором много говорится в Библии, настанет, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным, наступит тотальное господство зла.

