Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец света

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, когда по его мнению наступит конец света.

По словам патриарха, конец света, о котором много говорится в Библии, наступит, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным, передает РИА Новости.

"В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла", – сказал патриарх в рождественском интервью.

Патриарх Кирилл, объяснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать".