Эксперт назвала новости о конце света попыткой заработать на бреде

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Руководитель долгосрочной программы "Эпиграфика майя", историк Галина Ершова назвала новости о новой дате конца света попыткой заработать. Об этом сообщает RT.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что конец света может наступить 21 декабря этого года. Авторы новости сослались на ошибочную трактовку календаря майя.
"У кого-то очередной экономический проект, попытка заработать на бреде. Календарь майя – счет дней от определенной даты. Все народы имели тот или иной календарь, потому что без него ничего в жизни не сделаешь. Ну как может быть конец календаря? Эта фраза противоречит самому смыслу календаря", – объяснила Ершова.
Ранее признаки скоро конца света увидел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал творческую интеллигенцию сплотиться с церковью и затормозить "сползание в бездну окончания истории".
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