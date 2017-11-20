Патриарх увидел признаки скорого конца света

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал творческую интеллигенцию сплотиться с церковью и затормозить "сползание в бездну окончания истории". А также не допустить повторения в России революционных событий столетней давности.

"Сегодня грех не просто очевиден... Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом – через кинематограф, через театр... И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь", – цитирует проповедь патриарха "Интерфакс".

Глава РПЦ уточнил, что говорит об искусстве, которое в последние годы заявляет о своем праве "нести искушение и грех". По мнению патриарха, большая часть интеллигенции повторяет ошибки своих предшественников, приведшие к революции.

Предстоятель полагает, что сейчас не следует раскачивать лодку, вместо этого церковь, культура и искусство, а также наука и все люди должны сплотиться.

"Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", – сказал патриарх, напомнив, что приближение и удаление конца света зависит от людей. Он призвал каждого осознавать ответственность за Россию и человеческий род и затормозить "сползание в бездну".

20 ноября патриарху Кириллу исполняется 71 год. Предстоятеля Русской православной церкви поздравил Владимир Путин. Глава государства преподнес ему картину художника Владимира Лаповка "Успенский собор Кремля".