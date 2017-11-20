Владимир Путин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

Фото: Агентство "Москва"

Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем рождения. В качестве подарка президент преподнес картину художника Владимира Лаповка "Успенский собор Кремля".

"Хочу Вас сердечно поздравить с днем рождения, поблагодарить вас за ваше служение и пожелать, пожелать всего самого-самого доброго, здоровья. Поменьше работать", – цитирует слова Путина РИА Новости.

Глава РПЦ поблагодарил за подарок, отметив, что картина ему понравилась. По его словам, картина хорошая, "приятная, написана хорошо".

Помимо этого, патриарх отметил соработничество между государством и церковью.

"Все соработничество направлено на простую одну цель – чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо – и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье. Я благодарю вас за то, что сегодня это соработничество набирает силу, и думаю, что многие его положительно оценивают. Так что сердечно вас благодарю", – сказал патриарх.

Патриарху в понедельник, 20 ноября, исполнился 71 год.