Владимир Путин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

Фото: Агентство "Москва"
Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем рождения. В качестве подарка президент преподнес картину художника Владимира Лаповка "Успенский собор Кремля".
"Хочу Вас сердечно поздравить с днем рождения, поблагодарить вас за ваше служение и пожелать, пожелать всего самого-самого доброго, здоровья. Поменьше работать", – цитирует слова Путина РИА Новости.
Глава РПЦ поблагодарил за подарок, отметив, что картина ему понравилась. По его словам, картина хорошая, "приятная, написана хорошо".
Помимо этого, патриарх отметил соработничество между государством и церковью.
"Все соработничество направлено на простую одну цель – чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо – и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье. Я благодарю вас за то, что сегодня это соработничество набирает силу, и думаю, что многие его положительно оценивают. Так что сердечно вас благодарю", – сказал патриарх.
Патриарху в понедельник, 20 ноября, исполнился 71 год.
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