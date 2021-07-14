Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России наступит позже августа 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день РФ занимает четвертое место в мире по количеству заболеваний коронавирусом.
"Ситуация в России сейчас с коронавирусной инфекцией крайне напряженная, и то, что четвертое место, – боюсь, что это не предел по заболеваемости", – пояснил он.
По мнению Тимакова, такой рост заболеваемости вызван расслабленностью населения и недоверием к вакцинации. Кроме того, проблемами являются неграмотность врачей и антипрививочные кампании, которые возникают как в России, так и за рубежом.
Специалист также отметил, что многие граждане отказываются прививаться после болезни, несмотря на вероятность повторного заражения. При этом люди, готовые пройти вакцинацию, смогут получить иммунитет только спустя полтора месяца после прививки, из-за чего стабилизировать ситуацию к концу августа не представляется возможным.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения оценили необходимость повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Там заявили, что у специалистов нет достаточных свидетельств о необходимости введения вакцинированным дополнительных доз.
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