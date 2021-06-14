Москвичам рассказали о формате работы центров "Мои документы" на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Получить услуги в центрах "Мои документы" в Москве с 15 по 19 июня можно будет только по предварительной записи. Под ограничения не попадают вакцинация, регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты. Об этом сообщает Оперативный штаб.
"С 15 по 19 июня центры госуслуг принимают посетителей в новом формате. Большинство услуг офисов "Мои Документы" можно получить исключительно по предварительной записи. Для вакцинированных граждан предзапись не нужна", – сказано в сообщении штаба.
Запись будет доступна на портале mos.ru. Горожанам, которые сделали прививку от коронавируса, предварительно записываться не нужно. Для получения услуги им необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.
Уточняется, что в период "длинных выходных" центры социального обслуживания, учреждения помощи семье и детям, центры "Моя работа" и "Моя карьера" временно приостановят работу. Однако жизненно необходимые услуги будут оказываться москвичам в полном объеме.
Ранее стало известно, что столичные промышленные предприятия продолжат работу в обычном режиме во время объявленных властями города "длинных выходных".
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
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