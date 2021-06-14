В Москве не планируются дополнительные меры поддержки для бизнеса из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице пока не планируется введение дополнительных мер поддержки для бизнеса. Он обратил внимание на то, что ограничения в связи с COVID-19 в городе предусматриваются всего на неделю, сообщает РИА Новости.

"Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются", – пояснил он.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе будут закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фудкорты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или на вынос.

Ограничения коснутся также парков – здесь запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.