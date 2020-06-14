Центр Москвы снова открыли для движения после репетиции Парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы сняли ограничения движения транспорта, введенные ранее из-за репетиции Парада Победы, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Тренировка с механиками-водителями завершена, и дороги снова открыли для автомобилистов.

Проехать нельзя было по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Также для проезда были недоступны Моховая улица, Охотный Ряд и Театральный проезд – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки.

Кроме того, из-за репетиции станции метро в центре работали только на выход и пересадку.

14 июня прошла пешая тренировка экипажей боевых машин. Механики-водители и командиры боевых машин прошли по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута. Ночные тренировки парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция – 20 июня.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

