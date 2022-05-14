Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В субботу, 14 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +15...+17 градусов, в Подмосковье – +13...+18 градусов. Ветер подует западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.

Май 2022 года в Москве может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. Метеорологи отмечают, что в первой декаде месяца средняя температура воздуха почти на полтора градуса отставала от нормы.

Кроме того, к середине следующей недели среднесуточная температура воздуха будет ниже многолетних значений на четыре градуса. Синоптики посоветовали дачникам не спешить с высадкой рассады, так как земля еще не достаточно прогрелась.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы, по данным Гидрометцентра, могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до полудня субботы.

В начале следующей недели в столичном регионе ожидается похолодание, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит +10...+13 градусов

Синоптик объяснил, что Московский регион на предстоящей неделе окажется в тылу циклона. Ожидается дождливая погода, а атмосферное давление будет ниже нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба.