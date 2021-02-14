Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Синоптики прогнозируют холодное начало весны в Москве, заявил ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на температурный фон будет влиять своеобразная камера холода – мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины.

"По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на один-четыре градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Причем с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля", — рассказал Тишковец РИА Новости.

Метеоролог добавил, что наступление климатической весны, которое обычно приходится на 27 марта, вероятнее всего будет сдвинуто на неделю-две.

Отдельно Тишковец спрогнозировал, когда в Москве растает снег. По его словам, средняя дата схода снежного покрова в городе — 12 апреля, а самая поздняя климатическая дата — 19 апреля, но в этом году, вероятнее всего, снег растает не раньше 20 апреля, а в лесах Подмосковья он может пролежать и до 1 мая.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров. Виной всему стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове.

Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено на снегосплавные пункты около 1,1 миллиона кубометров снега.

