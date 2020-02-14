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15:53

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В ГД призвали таксистов обращаться в полицию в случаях нападения на них пассажиров

Таксистов призвали обращаться в полицию в случаях нападения на них
общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов призвал водителей такси обращаться в полицию в случае нападения пассажиров. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Водители уже защищены статьями о хулиганстве. Как их иначе защитить? Пистолеты же им не разрешить с собой носить. Статьи о хулиганстве вполне применимы тут. Им нужно обращаться в полицию в таких случаях", – сказал Емельянов, комментируя случай с таксистом в столице.

Ранее в СМИ распространилось видео, на котором девушка оскорбляет таксиста. Мужчина записал на видео, как пассажирка пытается его бить и обзывает "мразью". Сам водитель при этом ведет себя спокойно и не реагирует на нападки.

Сама женщина позднее рассказала, что ее бурная реакция в сторону таксиста последовала после того, как водитель уже будучи на трассе не отключил дополнительный счетчик, а на вопросы, что случилось, он якобы отвечал, что намерено не хотел отменять заказ, чтобы она не могла вызвать новое такси.

Пассажирка выразила сожаление в связи со своим поведением. Однако девушка обратила внимание, что не она одна сталкивается с проблемами с водителями: это случалось и у ее друзей. Пассажирка призвала говорить о своих проблемах и напомнила, что каждый может столкнуться с несправедливостью.

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