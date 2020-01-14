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Роспотребнадзор рекомендовал избегать стрессов для профилактики гриппа

Россиянам рекомендовали избегать стрессов для профилактики гриппа
общество

Фото: depositphotos/MilanMarkovic

Роспотребнадзор рекомендовал вести здоровый образ жизни (ЗОЖ) и избегать стрессов для профилактики гриппа и ОРВИ. В ведомстве указали, что люди, регулярно испытывающие стресс, имеют ослабленный иммунитет.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, единственный надежный способ защиты от гриппа – вакцинация. При этом для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены.

В ведомстве добавили, что ЗОЖ способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям. Он включает оптимальный режим труда и отдыха, сбалансированное питание, занятия физкультурой и спортом, закаливание и психогигиену.

В качестве мер профилактики после каждой поездки в общественном транспорте необходимо тщательно мыть руки, а также употреблять в пищу темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

Ранее стало известно, что россияне стали тратить больше денег на лекарства от простуды и гриппа. Так, средний чек на лекарства для лечения простуды и гриппа в ноябре 2019 года вырос на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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