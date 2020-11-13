Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония".
Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 7 712 человек.
За последние сутки в России подтвердили 21 983 новых случая коронавируса. Из них 5 494 случая не имели клинических проявлений болезни.
В России за сутки выявили 21 983 новых случая заражения COVID-19
В Москве выявили 5 974 новых случая заражения COVID-19. За сутки в городе госпитализировали 1 458 пациентов с коронавирусом.
Ранее врач Евгений Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. По словам специалиста, для этого необходимо регулярно проветривать помещения.
В свою очередь, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, кто является самыми опасными распространителями коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперт отмечал, что COVID-19 продолжает находиться в верхних дыхательных путях даже после болезни.
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