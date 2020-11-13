В Москве за сутки госпитализировали 1 458 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За прошедшие сутки в больницы Москвы поступили 1 458 пациентов. На аппаратах ИВЛ находится 372 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.
При этом в городе выявили 5 974 новых случая заражения COVID-19.
Отмечается, что среди новых заболевших 42,6 процента – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3 процента – от 46 до 65 лет, 10,1 процента – от 66 до 79 лет, 3,9 процента – люди старше 80 лет. Количество заболевших детей составляет 14,1 процента.
В Оперштабе подчеркнули, что москвичам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо соблюдать домашний режим.
Справились с болезнью за сутки 4 219 человек. За все время пандемии в городе выздоровели 358 924 человека.
За последние сутки в России подтвердили 21 983 новых случая COVID-19 в 85 регионах.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 51,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,280 миллиона человек скончались.
Еще 4 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице
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