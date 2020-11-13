Еще 4 219 пациентов вылечились от COVID в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
4 219 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб.
За все время пандемии в городе с коронавирусом справились 358 924 человека.
Ранее в столице усилили ограничения из-за роста случаев COVID-19. Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.
С 13 ноября студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционную форму обучения, в заведениях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью, проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта и Роспотребнадзором.
Кроме того, магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания порекомендовали подключиться к системе QR-кодов.
При этом Сергей Собянин заявил, что Москва старается избежать полного локдауна, несмотря на то что в городе ожидается рост числа заболевших коронавирусом.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 51,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,280 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 858 568 случаев COVID-19, вылечились 1 388 168 человек, скончались 32 032.
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