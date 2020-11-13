Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

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Проветривание помещений позволит уменьшить риск заражения коронавирусом. Об этом заявил врач Евгений Комаровский, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что частицы COVID-19 дольше задерживаются в сухом воздухе. Если же его влажность достигает 40–60 процентов, то частицы быстро оседают.
"А сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди позабивались в помещения, мы видим подъем заболеваемости", – подчеркнул Комаровский, добавив, что гражданам стоит вентилировать помещения и поддерживать высокую влажность воздуха.
По его словам в супермаркетах и торговых центрах также должна быть отлажена данная система.
"Чтобы сегодня в каждом супермаркете, в каждом магазине нам говорили: "Мы имеем такую-то вентиляционную установку, которая прокачивает воздух в нашем центре 50 раз в час", – чтобы вы сами решали, куда идти", – заключил врач.
Ранее стало известно, что человек, переболевший COVID-19, может быть переносчиком инфекции еще какое-то время после выздоровления, поэтому ношение маски обязательно. В период пандемии средствами индивидуальной защиты должны пользоваться все без исключения.
Также профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.
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