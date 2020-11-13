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Общество

15:15

Россияне стали перепродавать новые iPhone сразу после покупки

общество

Фото: ТАСС/Zuma

Россияне стали перепродавать iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini сразу после покупки, сообщает РИА Новости.

В первые часы после официального старта продаж на сервисе "Авито" появились сотни объявлений. Отмечается, что наценка составляет около 10–15 тысяч рублей.

Также уточняется, что некоторые объявления были опубликованы на сайте еще до того, как официально стартовали продажи новых гаджетов.

Первые претенденты на покупку нового iPhone в re:Store собрались на Тверской улице в 5 утра. К открытию возле магазина уже образовалась очередь.

Те, кто сделал предзаказ на сайте, могут получить заказы курьером либо самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут купить телефон в свободной продаже.

Презентация Apple состоялась 13 октября. Компания представила новые модели iPhone c OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом. На презентации также рассказали, что двенадцатая версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей.

В Москве впервые исчезли очереди за новым iPhone

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