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Город

10:52

В центре Москвы образовалась очередь за iPhone 12

город технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возле магазина re:Store на Тверской улице в Москве образовалась очередь за новыми iPhone, сообщает РИА Новости.

Еще 23 октября в России стартовали продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. 13 ноября в продажу выходит iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Те, кто сделал предзаказ на сайте, могут получить заказы курьером либо самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут купить телефон в свободной продаже.

Презентация Apple состоялась 13 октября. Компания представила новые модели iPhone c OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом. На презентации также рассказали, что двенадцатая версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября.

В сентябре компания презентовала Apple Watch и новый iPad с функцией распознавания лица. В часах появился датчик здоровья, который анализирует насыщенность крови кислородом.

Продажи новых iPhone стартуют в России

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