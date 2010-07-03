Птенец сероспинного трубача родился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке вылупился птенец сероспинного трубача. Сейчас о нем заботятся орнитологи, рассказала пресс-служба зоопарка.

"Пара краснокнижных сероспинных трубачей обзавелась потомством: на свет появился крохотный птенец весом 75 граммов. Заботу о нем взяли на себя специалисты-орнитологи. Родители птенца вели себя достаточно беспокойно еще на этапе насиживания яйца. Чтобы они по неосторожности не разбили его, сотрудники зоопарка забрали яйцо в инкубатор, где спустя пару недель и вылупился маленький трубач", – сказано в сообщении.

Сейчас птенцу уже месяц. Он весит 350 граммов, продолжая расти. Его кормят смесью овощей и зелени, специальным комбикормом для данного вида, саранчой, яйцами, фруктами, зерновыми и минеральными добавками. Также с ним постоянно проводят развивающие тренинги.

Трубач выполняет несложные просьбы киперов, исследует окружающий мир, получает полезную нагрузку.

Посмотреть на птенца можно в правом крыле "Дома птиц", где он живет по соседству с казуарами и туканами токо.

