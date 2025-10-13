Психолог Бурлакова: мужчины-миллениалы стали увлекаться астрологией и маникюром

Фото: 123RF/iakovenko

Мужчины-миллениалы стали чаще находить себя в "женских" увлечениях: они становятся астрологами, тарологами и мастерами маникюра. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Ольга Бурлакова.

По ее словам, поколение миллениалов находится в поиске себя, так как их возрастной период совпал с распадом Советского Союза, когда коллективизм и помощь друг другу сменились рыночными отношениями.

Бурлакова подчеркнула, что иногда психологическая идентичность человека может быть ему не ясна даже при наличии семьи и работы. В современном мире акцент смещается на личную выгоду и доход, поэтому мужчины примеряют на себя разные роли в поиске подходящего увлечения.

"И это уже не привычные для всех рыбалка, охота, игра в танки на компьютере", – сказала она.

Сегодня выбор хобби часто диктуется модой, отметила психолог. Именно поэтому многие люди занимаются фитнесом. Модное занятие часто становится способом не только найти себя, но и влиться в общество, социализироваться.

"Мужчины сейчас могут увлекаться рукоделием, ароматерапией, вязанием, гаданиями, танцами, фитнесом, ПП-едой, бегом, трекингом", – рассказала Бурлакова.

Кроме того, миллениалы акцентируют внимание на IT-технологиях: криптовалюте, NFT, запуске стартапов и коучинге.

