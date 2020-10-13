Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 32 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 32 российских регионах превышены пороги по заболеваемости ОРВИ, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства сообщили, что чаще всего болезням такого характера сейчас подвержено взрослое население. В Роспотребнадзоре добавили, что на текущий момент от гриппа были вакцинированы свыше 34,6 миллиона граждан.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа. Она заверила, что в стране есть достаточное количество вакцины. Сотрудники Депздрава напомнили, что защитить детей от гриппа и его последствий можно единственным способом – пройти вакцинацию.

Вакцинация от гриппа стартовала в РФ с 1 сентября. Правительство страны дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.

