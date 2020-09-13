Первый розыгрыш программы "Миллион призов" прошел в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице прошел первый розыгрыш программы "Миллион призов", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Победители, выбранные путем случайного отбора, получили СМС-сообщение о выигрыше. Активировать выигрышный код необходимо до 14 октября на сайте программы. Второй розыгрыш состоится 14 сентября.

Тем, кто стал победителем, предоставляют специальные баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на поощрения. Потратить баллы москвичи смогут в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, и других местах. Один балл равен одному рублю.

В воскресенье, 13 сентября, в столице проходят выборы муниципальных депутатов на избирательных участках в районах Марьино и Бабушкинский. В каждом округе выберут двух депутатов.

Если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья, то можно проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявление в участковой избирательной комиссии до 14:00. Это могут сделать родственники, друзья или соседи.

Накануне завершилось онлайн-голосование на довыборах. Оно стартовало утром 11 сентября. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами депутатов Совета депутатов муниципальных округов Алексей Венедиктов сообщил, что итоговая явка по электронному голосованию составила 93,45%.

Он также добавил, что те, кто записался на онлайн-голосование, но не воспользовался своим правом, смогут сделать это 13 сентября на избирательном участке.

