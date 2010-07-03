За бегство Смоленкова в Черногорию уволили несколько чиновников – СМИ

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Чиновники, которые разрешили сотруднику администрации президента РФ Олегу Смоленкову выехать с семьей на отдых в Черногорию, получили дисциплинарное наказание.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", – цитирует "Интерфакс" осведомленный источник.

По данным издания, некоторые чиновники из-за этого были уволены.

В 2016-2017 гг. действовал негласный запрет на поездки российских госслужащих в Черногорию из-за вступления этой страны в НАТО, введения санкций, обвинений Москвы к попытке госпереворота. "Вынуждены настоятельно рекомендовать дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Российские граждане и предприниматели рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями", – заявляли в то время в МИД РФ.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году американские спецслужбы, опасаясь разоблачения, вывезли своего шпиона из России. По данным журналистов, тот агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Утверждается, что агента пришлось забрать из-за того, что Дональд Трамп и сотрудники его администрации "небрежно обращались с секретной информацией".

Позднее российские СМИ указали, что предполагаемым информатором мог быть сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, который в 2017 году вместе с семьей уехал на отдых в Черногорию и бесследно пропал.

10 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек по имени Олег Смоленков работал в администрации Кремля, но внутренним распоряжением был уволен несколько лет назад.

