Тестирование услуги по записи детей в детсад и школу через госуслуги начнется в этом году

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В некоторых регионах с сентября начнется тестирование обновленной услуги по записи детей в детский сад через портал госуслуг, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветственном видеобращении участникам форума "Цифровая эволюция".

Ожидается, что это отразится на улучшении качества услуги. Кроме того, в этом году стартует тестирование услуги по приему заявлений в 1-й класс через портал. Таким же образом можно будет записать ребенка в кружки и секции.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до конца 2023 года обеспечить 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Обеспечить выполнение поручения кабмин должен совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Доклад должен быть подготовлен до 15 декабря 2021 года, далее – один раз в полгода.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках реализации национального проекта "Образование" в российских школах появятся более миллиона новых мест к 2025 году. Вице-премьер отметила, что в 74 регионах России доступность дошкольного образования составляет 100%, а в среднем по стране этот показатель превышает 99%.

По словам Голиковой, в прошлом году в 77 регионах РФ построили и реконструировали свыше тысячи объектов дошкольного образования, создали порядка 160 тысяч дополнительных мест в детсадах, в том числе более 8 тысяч мест в частных учреждениях.