Более тысячи пациентов в Москве получили плазму для лечения от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Более одной тысячи пациентов с коронавирусом в Москве стали реципиентами иммунной плазмы для лечения инфекции, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что экспериментальный метод лечения COVID-19 в столице начали в апреле по рекомендации клинического комитета. Речь идет о переливании плазмы с антителами к коронавирусу.

"На сегодняшний день в стационарах города иммунную плазму получили уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц", – заявила Ракова.

Она отметила, что, согласно предварительным результатам исследования, после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации у среднетяжелых пациентов снижается на 63%. Вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.

В то же время заммэра обратила внимание, что такой метод лечения может назначить только врач. По ее словам, донором может стать любой выздоровевший от коронавируса в возрастном диапазоне от 18 до 55 лет.

Желающий сдать кровь должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты B и С. Наличие хронических заболеваний является противопоказанием к сдаче плазмы крови.

За последние сутки 1 088 человек вылечились от коронавируса в Москве. Таким образом, всего от COVID-19 выздоровели 192 686 человек.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в стране вакцины от коронавируса. Она получила название "Спутник V". По словам главы государства, она прошла все необходимые проверки.

В настоящий момент введение препарата от COVID-19 в гражданский оборот планируется с 1 января 2021 года. Первыми, кто сможет сделать прививку от коронавируса, станут учителя и медицинские работники. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.