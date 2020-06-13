Свыше 200 волонтеров "Мотослужбы крови" стали донорами в Москве

Фото: Москва 24

Свыше 200 москвичей-мотоциклистов сдали кровь накануне Всемирного дня донора в Центре крови имени Гаврилова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"Сегодня кровь сдали более 200 мотоциклистов "Мотослужбы крови". Подобные акции мы проводим два-три раза в год. Главное условие участия – желание помогать", – отметила организатор движения Анастасия Артанова.

Утоняется, что каждый участник акции сдает кровь безвозмездно, понимая, что он один может спасти три жизни. Это и является для них главной наградой.

"Один звонок – и десятки, даже сотни человек мчатся сдавать кровь. Безвозмездно и всегда с прекрасным настроением", – подтвердила заместитель главного врача Кира Момотюк.

Ранее сообщалось о том, что более тысячи москвичей посетили станции переливания крови и сдали плазму с антителами к коронавирусной инфекции для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Стать донором можно спустя две недели после выздоровления. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

На сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме.

Мэром Москвы Сергеем Собяниным были установлены донорам плазмы с антителами к COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.