Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Комфортная погода с температурой воздуха до +25 градусов ожидается в Москве в предстоящие выходные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".
В ближайшие дни Москва и область будут находиться под влиянием антициклона. В пятницу, 14 июня, температура воздуха прогреется до +20–25 градусов, во второй половине дня местами могут пройти кратковременные дожди. В субботу и воскресенье погода существенно не поменяется, в городе будет около 19–25 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве в четверг, 13 июня, повысилось до 1009,7 гектопаскаля. Этот показатель близок к суточному рекорду, пояснили специалисты. Рекорд для 13 июня был установлен более 60 лет назад – в 1956 году.
Накануне Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в столице на пятницу, 14 июня. Синоптики предупредили о высоком риске возникновения пожаров.
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