Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Сочи с 1 июня

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Авиакомпания Azur Air открыла продажу билетов на регулярные рейсы между Москвой и Сочи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
С 1 июня компания начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы. Приобрести билеты на рейсы можно через сайт авиакомпании. Их стоимость начинается от 2 231 рубля в одну сторону.
Тарифная сетка предоставляет три тарифа – "Лайф" с ручной кладью до 5 килограммов, "Стандарт" с местом для багажа весом не более 20 килограммов и "Оптимум" с предоставлением горячего питания.
В авиакомпании подчеркнули, что из Москвы рейсы будут осуществляться в ежедневном режиме, из регионов самолеты будут отправляться два раза в неделю.
"Azur Air делает все необходимое для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, регулярно проводя дезинфекцию своих воздушных судов, а также всех складских помещений, где хранится экипировочное имущество", – заключили в компании.
Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер "Победа" планирует возобновить программу полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня этого года. Рейсы начнут выполнять в связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер.
С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.
Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Россию до 1 июля
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