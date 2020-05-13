Магазины и центры для садоводов откроются в Великобритании

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Британские власти на фоне ограничений в связи с коронавирусом разрешили открыться магазинам и центрам для садоводов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра по вопросам биобезопасности Джона Гардинера.

"Центры и магазины для садоводов смогут открыться с сегодняшнего дня. Во всех открывающихся центрах должно соблюдаться социальное дистанцирование, а также приниматься меры по уборке, чистке и защите персонала и посетителей", – говорится в сообщении.

По словам Гардинера, подобная мера по открытию садовых центров позволит бизнесу реализовать свою продукцию, что положительно скажется и на потребителях, так как "садоводство помогает поддерживать физическое здоровье и эмоциональное состояние", подчеркнул замминистра.

В Британии с 23 марта из-за коронавируса людям рекомендовано работать из дома, запрещено собираться большими группами на улице. Власти призвали население соблюдать дистанцию и не пользоваться общественным транспортом.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано 226 тысяч случаев коронавирусной инфекции, количество летальных исходов превысило 32,6 тысячи. В России выявлен 242 271 случай коронавируса.

