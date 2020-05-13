Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:35

Магазины и центры для садоводов откроются в Великобритании

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Британские власти на фоне ограничений в связи с коронавирусом разрешили открыться магазинам и центрам для садоводов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра по вопросам биобезопасности Джона Гардинера.

"Центры и магазины для садоводов смогут открыться с сегодняшнего дня. Во всех открывающихся центрах должно соблюдаться социальное дистанцирование, а также приниматься меры по уборке, чистке и защите персонала и посетителей", – говорится в сообщении.

По словам Гардинера, подобная мера по открытию садовых центров позволит бизнесу реализовать свою продукцию, что положительно скажется и на потребителях, так как "садоводство помогает поддерживать физическое здоровье и эмоциональное состояние", подчеркнул замминистра.

В Британии с 23 марта из-за коронавируса людям рекомендовано работать из дома, запрещено собираться большими группами на улице. Власти призвали население соблюдать дистанцию и не пользоваться общественным транспортом.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано 226 тысяч случаев коронавирусной инфекции, количество летальных исходов превысило 32,6 тысячи. В России выявлен 242 271 случай коронавируса.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать